Nach Klatsche gegen Ravens: Darum macht die Patriots-Niederlage endlich wieder Hoffnung auf spannende Playoffs

So manch ein NFL-Fan wird sich am Montagmorgen beim Blick aufs Smartphone etwas verdutzt die Augen gerieben haben, sofern er das «Sunday Night Football»-Spiel nicht live gesehen hat. Die New England Patriots kassierten in der Nacht nach 12 Siegen in Serie (saisonübergreifend) bei den Ravens eine saftige Klatsche. Gleich mit 20:37 ging der aktuelle Super-Bowl-Sieger in Baltimore unter. Die hochgelobte beste Defense der Liga sah für einmal nicht gut aus und auch Tom Brady holte sich keine guten Noten ab.