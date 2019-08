Für die Ruderer stehen die Weltmeisterschaften in Linz an. Für Jeannine Gmelin ist es das grosse Highlight einer Saison, die so anders ist als alle anderen zuvor. So einiges hat sich geändert, seit sich Gmelin zu Jahresbeginn entschied, sich von der Organisationsstruktur des Schweizerischen Ruderverbands (SRV) zu lösen.

Der Verband hatte zuvor Gmelins Erfolgstrainer Robin Dowell entlassen. Gmelin machte auf eigene Rechnung mit Dowell weiter. Statt beim Ruderzentrum in Sarnen trainierte sie in dieser Saison an verschiedenen Orten: in Norditalien, in Spanien, im Glarnerland oder zuletzt in Kroatien.

Seit Mittwoch ist sie den anderen Schweizer Athleten so nah wie lange nicht mehr. Sie hat in Feldkirchen an der Donau ihre WM-Unterkunft bezogen, unweit der SRV-Athleten. Und sie ist bereit, zu zeigen, wie hart sie in den vergangenen Monaten losgelöst vom Verband gearbeitet hat.

Im Fokus steht die Qualifikation für Tokio

«Ich konnte mich so vorbereiten, wie ich es für richtig hielt», ist die 29-jährige Usterin überzeugt. Das gute Gefühl auf dem Wasser ist da, die Überzeugung, wie in den vergangenen Jahren Grosses zu leisten, auch. Das Gefühl auf dem Wasser ist sogar so gut wie zuletzt 2017. In jenem Jahr gewann Gmelin alles.