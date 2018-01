Musik beruhigt die Nerven. SCB-Verteidiger Eric Blum spielt nach einem aufwühlenden Match gerne auf seiner Gitarre. So fährt er runter, verdrängt das Adrenalin aus dem Körper. «Wenn ich spiele, vergesse ich die Zeit und die Welt um mich herum», sagt der 31-Jährige.

Musik würde so manch einem Hockeyspieler helfen, einen ausgeglicheneren Gemütszustand zu erreichen. Etwa, wenn die Emotionen durchgehen und die Fäuste sprechen. So wie in dieser Saison beim Klotener Tim Ramholt und dem ZSC-Löwen Roman Wick, die sich auf dem Eis mächtig Saures gaben. Vielleicht half auch bei ihnen Musik bei der Verarbeitung.