Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter plant bis Paris 2024 und organisiert neu auch noch Rennen Der Träger des Regenbogentrikots als weltbester Mountainbiker hat für die kommende Saison sowohl sportliche wie auch unternehmerische Ziele.

Nino Schurter bejubelt seinen insgesamt neunten WM-Titel Ende August 2021 frenetisch. Gian Ehrenzeller / EPA

Am Wochenende vom 26./27. März kommt es im Schweizer Mountainbike zu einer spannenden Premiere. Im Rahmen der Tamaro Trophy findet auf dem Monte Tamaro das erste Rennen der «ÖKK Bike Revolution» statt. Das neue Format, das sich zwischen Weltcup und Swiss Cup positionieren will, ist aus verschiedenen Gründen interessant.

Einerseits stehen dem Projekt mit dem neunfachen Weltmeister Nino Schurter, dessen Bike-Kollegen Ralph Näf, dem veranstaltungserprobten René Walker sowie Schurters Management «GFC Sports Management AG» spezielle Organisatoren vor. Er sei zwar nicht operativ tätig, bringe sich an den wöchentlichen Videokonferenzen aber sehr aktiv ein, sagt Nino Schurter.

«Es macht mir enorm Spass, den Bikesport für einmal von einer anderen Seite aus zu betrachten und meine grosse Erfahrung ins Projekt einfliessen zu lassen. Damit die Events auch wirklich unseren Vorstellungen entsprechen», sagt der 35-Jährige.

Schurters neue Rennserie mit 140 000 Franken Preisgeld

Zum anderen wird die im ersten Jahr aus drei, später im Idealfall aus sechs Rennen bestehende Serie das höchste Preisgeld im Bikesport ausschütten. 5000 Franken gibt es für die Siegerin und den Sieger pro Rennen. Insgesamt werden 140 000 Franken an Preisgeldern ausgeschüttet. «Wichtig für uns ist auch, dass bis zum 20. Rang und auch bei den Juniorinnen und Junioren bis Rang 10 Preisgeld ausgeschüttet wird», sagt Schurter. Er erhofft sich damit einen Trend in Gang zu setzen, wonach nicht nur die Topstars der Szene finanziell profitieren.

Zum speziellen Eventerlebnis gehört auch die weltweite Liveübertragung der Rennen im Stream. «Die Elite-Rennen werden in der Schweiz zudem im Free-TV zu verfolgen sein», sagt Schurter. Und betonen möchte der amtierende Weltmeister den speziellen Programmmix aus Spitzen- und Breitensport. «Es gibt unter anderem Startgelegenheiten ohne Zeitmessung für Kinder und für alle, die das Geniessen vor den Wettkampf stellen.»

Aber konkurrenziert die Bike Revolution nicht den traditionellen Swiss Cup? Zumal die erste Destination Tamaro über viele Jahre Teil dieser nationalen Rennserie war. Nino Schurter verneint: «Es hat für eine solche Idee noch Platz. Der Swiss Cup behält seine Berechtigung und seine enorme Bedeutung. Ohne diese Rennserie gäbe es die Schweizer Bike-Erfolge nicht».

Der Weltmeister startet in Südafrika in die Saison

Der Churer sagt, dass man auch die Termine aufeinander abgestimmt habe. Nur in einem Fall klappte das nicht so ganz – bei ihm selber. Nino Schurter muss das erste Rennen im Tessin auslassen, weil er am berühmten Mehrtagerennen Cape Epic in Südafrika mit Teamkollege Lars Forster seinen Sieg von 2019 wiederholen will. «Aber die weiteren Rennen in Chur und Huttwil habe ich in meinem Programm», verspricht der Bündner.

Schurter hat für die kommenden Jahre aber nicht nur unternehmerische Ziele. Jüngst hat er den Vertrag mit seinem Team «Scott-SRAM Racing Team» bis Ende 2024 verlängert. Dies kommt einer Absichtserklärung gleich, die Karriere bis zu den Olympischen Spielen in Paris zu verlängern. «Ich habe keine Sekunde daran gedacht, zurückzutreten. Solange ich Spass habe und konkurrenzfähig bin, mache ich weiter», sagt der 35-Jährige. «Wenn alles rund läuft, bin ich in Paris am Start.»

Der Rekord von Julien Absalon bleibt ein grosses Ziel

Gleichzeitig verspürt der Familienvater nicht mehr den grossen Druck, den Sport ausüben zu müssen. «Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe», sagt Schurter. Eine davon würde er gerne mitnehmen: die Marke von 33 Weltcupsiegen des Franzosen Julien Absalon zu übertreffen oder zumindest zu egalisieren. Schurter steht bei 32 Erfolgen.

Auf seine 15. Saison als Bikeprofi bereitet sich der Olympiasieger von 2016 seit Januar während neun Wochen in Südafrika vor. Schurter hat diesen Trip mit Familienferien in der Wärme kombiniert. Die sechsjährige Tochter Lisa besuchte in Stellenbosch sogar den Kindergarten. Auch dies ein klares Commitment des besten Schweizer Mountainbikers aller Zeiten: Neben dem Sport geniesst bei ihm auch die Familie absolute Priorität. (rs)