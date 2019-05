Die Entscheidung im internen Duell fiel wie schon so oft in dieser Saison ganz zu Beginn des Rennens, als Hamilton nach einem ausgezeichneten Start in der ersten Kurve den aus der Pole-Position gestarteten Bottas überholte. Danach liess der Brite nie mehr Spannung aufkommen. Auch nach einem durch eine Safety-Car-Phase ausgelösten Zusammenschluss rund 20 Runden vor dem Ende kam sein vierter Sieg auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nie mehr in Gefahr.

Mit seinem insgesamt 76. GP-Sieg, dem dritten in dieser Saison, übernahm der fünffache Weltmeister von Bottas auch wieder die Führung in der WM-Wertung. Sein Vorsprung beträgt nun sechs Punkte.

Das Podest komplettierte Max Verstappen im Red Bull, der vor den beiden Ferrari-Fahrern Sebastian Vettel und Charles Leclerc abgewinkt wurde. Der Niederländer profitierte nach dem Start von einem Verbremser von Vettel und zog vorentscheidend am Deutschen vorbei.

Das Team Alfa Romeo ging erstmals in dieser Saison leer aus. Kimi Räikkönen, der zuvor in allen Rennen in die Punkteränge gefahren war, wurde Vierzehnter. Antonio Giovinazzi schloss den Grand Prix auf Platz 16 ab.