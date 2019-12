Weltmeister Lewis Hamilton mit Start-Ziel-Sieg

Das 21. und letzte Rennen des Jahres verlief weitgehend unspektakulär. Hamilton fuhr von der Pole-Position aus ein einsames Jubiläums-Rennen. Der Brite bestritt auf dem Yas Marina Circuit seinen 250. Grand Prix in der Formel 1 und wurde dabei zum 84. Mal als Erster abgewunken.

Für Hamilton war es der elfte Sieg in dieser Saison. Seit 2009 in Abu Dhabi Formel-1-Rennen ausgetragen werden, stand Hamilton in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fünfmal zuoberst auf dem Podest.

Für Mercedes war es in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate der sechste Sieg in Folge. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas, der das Rennen nach einem Motorenwechsel vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen musste, wurde nach einer starken Aufholjagd Vierter. Der Finne beendete die Saison als WM-Zeiter, vor Verstappen, Leclerc und Vettel.

Alfa Romeo ohne Punkte

Bei Alfa Romeo machte sich zwei Wochen nach dem besten Saisonergebnis Ernüchterung breit. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi, zuletzt in Brasilien als Vierter und Fünfter abgewunken, beendeten das 21. und letzte Saisonrennen auf den Plätzen 13 und 16. Damit ging der Hinwiler Rennstall zum zehnten Mal in dieser Saison leer aus. Die Konstrukteurs-Wertung beendet Alfa Romeo wie im Jahr zuvor im 8. Rang.

Abu Dhabi (VAE). Grand Prix von Abu Dhabi (55 Runden à 5,554 km/305,355 km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:34:05,715. 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 16,772. 3. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 43,435. 4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 44,379. 5. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1:04,357. 6. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1:09,205. 7. eine Runde zurück: Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 8. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault. 9. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 10. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault. 11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault. 12. Nico Hülkenberg (GER), Renault. 13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 14. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 15. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 16. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 17. George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 18. zwei Runden zurück: Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 19. Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer gestartet, 19 klassiert und im Ziel. - Schnellste Runde: Hamilton (53.) mit 1:39,283 (201,387 km/h).

WM-Schlussklassement (21/21). Fahrer: 1. Hamilton 413 (Weltmeister/6)*. 2. Bottas 326 (2)*. 3. Verstappen 278 (3)*. 4 Leclerc 264 (4)*. 5. Vettel 240 (2)*. 6. Sainz 96. 7. Gasly 95. 8. Albon 92. 9. Ricciardo 54. 10. Perez 52. 11. Norris 49. 12. Räikkönen 43. 13. Kwjat 37. 14. Hülkenberg 37. 15. Stroll 21. 16. Magnussen 20. 17. Giovinazzi 14. 18. Grosjean 8. 19. Kubica 1. 20. Russell 0. - Teams: 1. Mercedes 739 (Weltmeister/8)*. 2. Ferrari 504 (6)*. 3. Red Bull-Honda 417 (5)*. 4. McLaren-Renault 145. 5. Renault 91. 6. Toro Rosso-Honda 85. 7. Racing Point-Mercedes 73. 8. Alfa Romeo-Ferrari 57. 9. Haas-Ferrari 28. 10. Williams-Mercedes 1. - * 1 Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen.