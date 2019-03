Ein echter Kerl ist im Motorrad-Geschäft nur einer, der die Höllenmaschinen in der Königs-Klasse MotoGP bändigt. In der Schweiz spielt es zwar keine Rolle, in welcher Klasse Ruhm und Ehre eingefahren werden. Tom Lüthi ist 2005 als Weltmeister der kleinsten Kategorie (125 ccm) Sportler des Jahres geworden – vor Roger Federer, der im gleichen Jahr zum Weltsportler des Jahres gekürt worden ist.

Ein «Töfflibueb» war also im eigenen Land populärer als ein charismatischer Weltstar – bis heute die verrückteste helvetische Sportlerwahl. Aber eben auch ein Zeichen für die Popularität der Asphaltcowboys.

In der vergangenen Saison ist für Tom Lüthi der Traum «Königsklasse» Wirklichkeit und Albtraum geworden. Er scheiterte grandios. In keinem einzigen Rennen kam er in die WM-Punkte, also in die Top 15.

Diesen «Nuller» werden ihm die Kritiker bis zum Ende seiner Laufbahn unter die Nase reiben. Aber sein Marktwert in der Schweiz leidet darunter nicht. Und er hat die Saison ohne schweren Unfall überstanden. Das ist in diesem Geschäft schon mal keine Selbstverständlichkeit.