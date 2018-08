In die Ferien darf Nico Hülkenberg nach dem Grossen Preis von Ungarn nicht. Zwar findet das nächste Formel-1-Rennen erst am 26. August statt, doch vorerst wartet Arbeit auf ihn und das Team von Renault, das der «Schweiz am Wochenende» in Ungarn einen seltenen Einblick in die Garage erlaubt. Zwei Tage nach dem Rennen auf dem Hungaroring, das Lewis Hamilton für sich entschied und in dem Nico Hülkenberg den enttäuschenden 12. Rang belegte, steigt der Deutsche in Ungarn wieder ins Auto. Jedenfalls dann, wenn es nicht in der Garage steht. Doch davon später.

Zwischen dem Rennen vom vergangenen Wochenende in Ungarn und demjenigen von Belgien liegt rund ein Monat. Es ist Sommerpause in der Formel 1. Zumindest was die Rennen anbelangt. Denn in den Tagen nach dem GP Ungarn führen die Teams auf dem Hungaroring Testfahrten durch. Dringend nötige Testfahrten im Fall von Renault, wenn man den Worten von Hülkenberg nach dem GP in Ungarn glaubt. Er monierte, dass das Auto nicht schnell genug sei. Die Balance des Wagens bezeichnete er sogar als «armselig». Verständnis vom Chef Alan Permane, Sporting Director vom Renault F1 Team, versteht den Fahrer. «Nico war natürlich frustriert, insgesamt waren auch unsere Strategie und die Reifenwahl nicht geeignet», gesteht er. Es gibt also Raum für Verbesserungen. Ein konkretes Vorgehen für Testfahrten gebe es aber nicht. «Wir bleiben flexibel», sagt Permane. «Wir reagieren auf Probleme mit dem Auto und suchen nach Lösungen.» Dementsprechend spielt sich vieles in der Garage ab. Ein Team von rund 20 Konstrukteuren arbeitet am Auto. Erst dann dreht Hülkenberg einige wenige Runden – und kehrt in die Garage zurück. Das Team wertet dann die Daten aus und nimmt das Feedback vom Fahrer entgegen. Gut 30 Minuten lang steht das Auto erneut in der Box, bevor Hülkenberg nochmals fahren darf.