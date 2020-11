Stroll holt sich in der Türkei sensationell Startplatz 1

Stroll kam mit der rutschigen Strecke im Istanbul Park am besten zurecht und verwies Max Verstappen im Red Bull sensationell um knapp drei Zehntel auf Platz 2. Auch in der zweiten Startreihe stehen mit Sergio Perez und Alexander Albon je ein Fahrer der Teams Racing-Point und Red Bull.

WM-Leader Lewis Hamilton kam in seinem Mercedes nicht über Startplatz 6 hinaus. Der Brite kann am Sonntag im viertletzten Rennen der Saison vorzeitig zum siebten Mal Weltmeister werden und mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Einzig sein Teamkollege Valtteri Bottas kann ihn noch abfangen. Der Finne wird das Rennen als Neunter in Angriff nehmen.

Im Finale der besten zehn Autos waren zum ersten Mal in dieser Saison auch beide Fahrer von Alfa Romeo dabei. Kimi Räikkönen wurde Achter, Antonio Giovinazzi Zehnter. Das Duo liess unter anderen die beiden Ferraris hinter sich.