Start-Ziel-Sieg für Lewis Hamilton in Montmeló

Für Hamilton war es in Montmeló bereits der vierte Sieg in Folge und der fünfte insgesamt. Der von der Pole-Position gestartete Engländer fuhr an der Spitze ein einsames Rennen. Selbst bei seinen zwei Boxenstopps musste er die Führung nie abgeben. Und weil auch die befürchteten Probleme mit den Reifen wegen der hochsommerlichen Hitze ausblieben, blieb Hamilton im sechsten Rennen des Jahres unantastbar.

Mit seinem 88. Sieg in der Formel 1 vergrösserte Hamilton seinen Vorsprung an der Spitze des WM-Klassements auf Verstappen um 7 auf 37 Punkte. Ausserdem ist der sechsfache Champion mit nunmehr 156. Podestplätzen alleiniger Rekordhalter vor Michael Schumacher.

Verstappen war es eine Woche nach seinem Sieg in der Hitzeschlacht von Silverstone erneut als einziger Fahrer gelungen, das hohe Renntempo von Mercedes mitzugehen. Dass der Niederländer im Red Bull das Rennen, dem am Ende sogar noch Regen drohte, erneut vor Bottas beendete, lag auch am schlechten Start des auf Platz 2 losgefahrenen Finnen. Statt Druck auf Hamilton auszuüben, fiel der WM-Dritte zwischenzeitlich sogar auf Position 4 zurück.

Der nächste Nuller von Alfa Romeo

Nichts zu holen gab es in Spanien wiederum für das Team Alfa Romeo. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi mussten sich mit den Plätzen 14 und 16 begnügen, womit die Hinwiler Equipe zum fünften Mal hintereinander leer ausging. In der Konstrukteure-Wertung blieb trotzdem alles beim Alten. Alfa Romeo liegt dank den zwei von Giovinazzi gewonnen Punkten beim Saisonauftakt in Spielberg immer noch vor den Teams Haas und Williams auf Platz 8.

Die Ergebnisse im Überblick:

Montmeló (ESP). Grand Prix von Spanien (66 Runden à 4,655 km/307,104 km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:31:45,279 (200,820 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 24,177 zurück. 3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 44,752. 4. eine Runde zurück: Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 5.* Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 6. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault. 7. Sebastian Vettel (GER), Ferrari. 8. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda. 9. Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda. 10. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault. 11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault. 12.* Daniil Kwjat (RUS), AlphaTauri-Honda. 13. Esteban Ocon (FRA), Renault. 14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo. 15. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 16. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo. 17. George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 18. zwei Runden zurück: Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes. 19. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. - * 5 Sekunden Zuschlag auf Fahrzeit (Missachten blauer Flagge). - 20 Fahrer gestartet, 19 klassiert und im Ziel. - Schnellste Runde: Bottas (66.) mit 1:18,183 (214,968 km/h).

Ausfall. Charles Leclerc (MON), Ferrari (38. Runde/20. Platz): Technik.

Startaufstellung: 1 Hamilton 1:15,584 (221,713 km/h). 2 Bottas 0,059. 3 Verstappen 0,708. 4 Perez 0,098. 5 Stroll 1,005. 6 Albon 1,445. 7 Sainz 1,460. 8 Norris 1,500. 9 Leclerc 1,503. 10 Gasly 1,552. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Vettel. 12 Kwjat. 13 Ricciardo. 14 Räikkönen. 15 Ocon. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Magnussen. 17 Grosjean. 18 Russell. 19 Latifi. 20 Giovinazzi. - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil.

WM-Stand (6/13). Fahrer: 1. Hamilton 132 (2)*. 2. Verstappen 95 (1)*. 3. Bottas 89 (1)*. 4. Leclerc 45. 5. Stroll 40. 6. Albon 40. 7. Norris 39 (1)*. 8. Perez 32. 9. Sainz 23 (1)*. 10. Ricciardo 20. 11. Vettel 16. 12. Ocon 16. 13. Gasly 14. 14. Hülkenberg 6. 15. Giovinazzi 2. 16. Kwjat 2. 17. Magnussen 1. - Teams: 1. Mercedes 221 (3)*. 2. Red Bull-Honda 135 (1)*. 3. Racing Point-Mercedes 63+. 4. McLaren-Renault 62 (2)*. 5. Ferrari 61. 6. Renault 36. 7. AlphaTauri-Honda 16. 8. Alfa Romeo-Ferrari 2. 9. Haas-Ferrari 1. - * 1 Zusatzpunkt für schnellste Runde im Rennen. - + = Racing Point wegen illegaler Bauart der Bremsbelüftungen mit 15 Punkten Abzug bestraft

Nächstes Rennen: Grand Prix von Belgien in Francorchamps am 30. August.