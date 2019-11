Wie am Vortag war Edoardo Mortara im Venturi Bester des helvetischen Quartetts, nach einem 7. Platz resultierte am Samstag der 5. Rang. Der Sieg ging an den britischen BMW-Fahrer Alexander Sims.

Die weiteren Schweizer schafften es im Vorort von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad nicht in die Top Ten. Sébastien Buemi (Nissan) klassierte sich als 14., Neel Jani (Porsche) direkt dahinter. Formel-E-Debütant Nico Müller (Dragon) schied aus.