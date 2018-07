Ricciardo wird das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr) aber von weit hinten in Angriff nehmen müssen. Weil einige Motorkomponenten an seinem Red Bull-Renault getauscht wurden, verliert der Austraieer mindestens 10 Startplätze. Sollte der ganze Antrieb gewechselt werden, kommen weitere Plätze dazu.

Red Bull wie auch Mercedes benutzen die Ultrasoft-Reifen, während Ferrari in den ersten 90 Minuten mit den langsameren Softreifen unterwegs waren. So überrascht der vierte Platz von Sebastian Vettel hinter Ricciardo-Teamkollege Max Verstappen nicht. Der Lokalmatador, der nur 30 Minuten von der Rennstrecke entfernt aufgewachsen ist, hat am Sonntag in der WM ein Vorsprung von acht Punkten auf Hamilton zu verteidigen.

Erneut eine starke Leistung zeigte Supertalent Charles Leclerc. Der Monegasse, der für Alfa Romeo Sauber-Ferrari in diesem Jahr schon 13 WM-Punkte gewann, klassierte sich mit 1,572 Sekunden im 9. Rang. Antonio Giovinazzi, der als Freitags-Testfahrer Marcus Ericsson ersetzte, verlor als 19. etwas über zweieinhalb Sekunden auf die Bestzeit.

Hockenheim (GER). Grand Prix von Deutschland. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:13,525 (223,956 km/h). 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,004 Sekunden zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,189. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,271. 5. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,378. 6. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,742. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,166. 8. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,328. 9. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 1,572. 10. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,757. 11. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,890. 12. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 2,019. 13. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 2,104. 14. Carlos Sainz (ESP), Renault, 2,244. 15. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 2,339. 16. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 2,351. 17.* Nicholas Latifi (CAN), Force India-Mercedes, 2,498. 18. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 2,546. 19.* Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,611. 20. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, 2,624. - * = Testfahrer. - 20 Fahrer im Training.