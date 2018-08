Am frühen Morgen hatte es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs nahe der Schweizer Grenze noch derart geschüttet, dass das GP3-Training abgesagt werden musste. Erst als die Formel-1-Fahrer um 11 Uhr zu ihrer ersten Trainingssitzung starteten, liess der Regen nach. Als 30 Minuten vor Ende der Himmel aufhellte, konnten die Fahrer mit Intermediates-Reifen auf Zeitenjagd gehen.

Im letzten Anlauf schaffte Sergio Perez vom neuen Racing Point-Team mit 1:34,00 Minuten die Bestzeit. Der Mexikaner war damit um gut eine halbe Sekunden schneller als Kimi Räikkönen im Ferrari und seinem Teamkollegen Esteban Ocon.

Da zwar für den Nachmittag wieder Regen angesagt ist, nicht aber für die Qualifikation am Samstag und das Rennen am Sonntag, liessen es viele Fahrer gemütlich angehen und drehten nur wenige Runden. So auch Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton, der vor dem 14. Saisonrennen 17 Zähler vor Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel liegt (231:214). Der Brite drehte nur sechs Runden im Mercedes und klassierte sich als Elfter. Der Deutsche, der in Monza vor zehn Jahren seinen ersten von 52 GP-Siegen feierte, umkurvte die 5,891 km lange Strecke gar nur viermal und wurde 17.

Die Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari verzichteten am Schluss ebenfalls darauf, ihre Zeiten noch verbessern zu können: Charles Leclerc (12.) verlor auf seiner schnellsten von zehn Runden 2,6 Sekunden auf die Bestzeit, für Marcus Ericsson (16./11 Runden) betrug der Rückstand 3,7 Sekunden.

Monza (ITA). Grand Prix von Italien. Freies Training. Erster Teil: 1. Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes, 1:34,000 (221,859 km/h). 2. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,550 Sekunden zurück. 3. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 0,593. 4. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 1,024. 5. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,207. 6. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 1,438. 7. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,665. 8. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,995. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,107. 10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 2,238. 11. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 2,546. 12. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,648. 13 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 3,066. 14. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 3,426. 15. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 3,683. 16. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 3,790. 17. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 3,867. 18. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 3,929. 19. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 4,253. 20.* Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 4,282. - * = Testfahrer. - 20 Fahrer im Training.