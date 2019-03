Ursprünglich war die Premiere der Rennserie für elektrobetriebene Motorräder am 5. Mai in Jerez geplant gewesen. Sie musste aber wie das zwei Wochen später vorgesehene Rennen in Le Mans abgesagt werden. Grund dafür ist ein Brand, der Mitte März in Jerez das komplette Lager mit den Motorrädern vernichtet hat.

Die sechs Rennen werden an vier Stationen der Motorrad-WM ausgetragen. In Misano und beim Saisonfinale in Valencia stehen jeweils zwei Prüfungen im (Rahmen-)Programm. Einer der 18 Fahrer ist der Zürcher Jesko Raffin.

Kalender der MotoE-Meisterschaft 2019. 7. Juli: Hohenstein-Ernstthal (GER/Sachsenring). - 11. August: Spielberg (AUT). 14./15. September: San Marino (ITA). - 16./17. November: Valencia. - Die Rennen werden im Rahmenprogramm der Motorrad-WM ausgetragen.