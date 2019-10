Raffin als Neunter Bester Schweizer, Lüthi Elfter

Jesko Raffin scheint mit seiner NTS immer besser in Fahrt zu kommen. Der 23-jährige Zürcher zeigte im australischen Phillip Island am Freitag eine starke Vorstellung und fuhr in die Top Ten. Er verlor gut sieben Zehntel auf die Tages-Bestzeit des Spaniers Jorge Martin. Knapp dahinter folgt Tom Lüthi auf seiner Kalex.

Nicht auf Touren kam Dominique Aegerter auf der MV Agusta mit Platz 25. Sein zehntplatzierter Teamkollege Stefano Manzi war mehr als eine Sekunde schneller.

An der Spitze dominierten die KTM-Fahrer mit den Plätzen 1 und 2 (Jorge Martin und Brad Binder) sowie 4 und 5. Dritter wurde Jorge Navarro auf der Speed Up, erst im 6. Rang folgte mit Tetsuta Nagashima die erste Kalex. WM-Leader Alex Marquez klassierte sich als Achter.

Am Morgen hatte es bei Regen viele Stürze gegeben, die jedoch alle glimpflich abliefen. Das drittletzte Moto2-Rennen der Saison wird am frühen Sonntagmorgen um 03:20 Uhr gestartet.