Aegerter, der seine erste Saison mit einem KTM-Fahrwerk bestreitet, kam vor allem in den beiden letzten Sektoren der Rennstrecke nicht zurecht und verlor dort immer wieder Zeit auf die Schnellsten. Im Gegensatz zum Vorjahr, als er in Losail das Qualifying im 7. Rang beendete, musste sich der Oberaargauer heuer mit Platz 21 begnügen. So weit hinten startete Aegerter letztmals im vergangenen August beim Grand Prix von Brünn.

Aegerter verlor 1,446 Sekunden auf den Trainingsschnellsten Alex Marquez. Der Spanier war über 0,3 Sekunden schneller als die gesamte Konkurrenz. Der Rest des Feldes blieb unglaublich nahe beisammen. Zwischen dem zweitplatzierten Italiener Lorenzo Baldassarri und Aegerter liegen nur etwas mehr als 1,1 Sekunden.