Selbst die italienischen Gazetten stimmten in die Lobgesänge auf den Weltmeister ein. «Hamilton ist kaltblütig und perfekt. Von Anfang an leistet er sich keinen einzigen Fehler. Er ist der Trumpf in der Hand von Mercedes», schrieb der Corriere dello Sport.

In der Formel 1 herrscht längst Crunchtime, doch Vettel versuchte nach seinem enttäuschenden vierten Platz keine Panik zu verbreiten, sondern einen äusserlich gefassten Eindruck zu hinterlassen. Innerlich wird es in dem Ehrgeizling brodeln, schliesslich hat er im Duell mit Lewis Hamilton eine grosse Chance liegengelassen. Während der Brite seinen süssesten, weil völlig unerwarteten Saisonsieg auskostete, droht Vettel die WM zu entgleiten.

Und weil in der Formel 1 die Rennen auch im Kopf entschieden werden, stichelte Hamilton noch ein bisschen weiter. «Es muss furchtbar für ihn sein», sagte der Brite, der Vettel in der WM-Wertung jetzt auf 30 Punkte enteilt ist.

In Italien kam es «wirklich darauf an, wer die wenigsten Fehler macht», sagte Hamilton, er wolle deshalb weiter «versuchen, ihn in einen Fehler zu treiben». Jedes Detail sei in diesem Zweikampf entscheidend. «Der Druck ist... puh!», sagte Hamilton. Jedenfalls so gross, dass er sich nicht daran «erinnern kann, dass er jemals größer war».

Verbissen und übermotiviert

Und Hamilton liess keinen Zweifel aufkommen, dass er mit dem Druck bestens zurechtkommt. Vettel wirkte hingegen in Italien etwas verkrampft, er legte sich öffentlich mit seinem Team an, weil er sich im Qualifying gegenüber seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen benachteiligt fühlte.

«Ich war nicht glücklich, das habe ich angemerkt», sagte er. Tuttosport gefiel dieses Verhalten ganz und gar nicht: «Ferrari, so nicht. Der italienische Grand Prix hat für Maranello schlecht begonnen und ist noch schlechter zu Ende gegangen.»

Vettel spürt, dass er mit dem bärenstarken Ferrari durchaus endlich seinen ersten Titel in Rot holen und so in die Fussstapfen seines grossen Idols Michael Schumacher treten kann. Deswegen ist er vielleicht manchmal ein bisschen zu verbissen und übermotiviert. Hamilton bewegte seinen Silberpfeil in Monza mit fast schon chirurgischer Präzision, Vettel verpasste es dagegen, nach seinem Sieg in Belgien den nächsten Punch anzubringen.

Was das alles für den WM-Kampf bedeutet? «Weiss ich nicht», sagte Vettel: «Das werden wir am Ende sehen.» Es klang fast schon nach einer Durchhalteparole. (SID)