Gewonnen hat das Moto2-Rennen WM-Leader Franco Morbidelli, 1,312 Sekunden vor seinem Teamkollegen Marc Marquez. In der Gesamtwertung baute der Italiener seine Führung um 9 auf 26 Punkte aus (207:181).

Lüthi, von Startplatz 5 aus ins Rennen gegangen, kämpfte von Beginn an um den Sieg. Immer und immer wieder versuchte er an die Spitze zu kommen. Nach gut der Hälfte des Rennens lag er auch für einige Runden auf Platz 2. Doch beim x-ten Angriff auf Morbidelli übertrieb es der 30-jährige Emmentaler und er verlor die entscheidenden Meter auf das Führungs-Duo.

Dominique Aegerter erreichte mit Rang 9 und 14,955 Sekunden Rückstand zum 5. Mal in dieser Saison einen Top-Ten-Rang. Der 26-jährige Oberaargauer verbesserte sich in der Gesamtwertung wieder auf Rang 9.

Der dritte Moto2-Schweizer, der 21-jährige Zürcher Jesko Raffin, verpasste einmal mehr als 18. die Punkteränge deutlich.

Ungewöhnliches passierte in der Moto3: Am Samstag im Qualifying bummelten viele Fahrer um die Strecke und warteten darauf, einen guten Windschatten zu erhalten. Nicht weniger als 24 Moto3-Fahrer wurden deswegen mit je 500 Euro gebüsst.

Das Rennen gewann zum 7. Mal in dieser Saison WM-Leader Joan Mir vor Philipp Oettl (Karriere-Bestresultat) und Jorge Martin. Letztmals sieben Siege in elf Rennen erreichte in der kleinsten Klasse Valentino Rossi 1997.