Der Saisonabschluss in zwei Wochen in Valencia ist gleichzeitig das letzte MotoGP-Rennen des Schweizers, der nächstes Jahr wieder in der Moto2 fährt.

Schon zum fünften Mal in dieser Saison beendete der 32-jährige Emmentaler ein MotoGP-Rennen auf dem undankbaren 16. Platz. Der Rückstand Lüthis auf Bradley Smith und den einen heissersehnten WM-Punkt betrug letztlich über zwei Sekunden.

An der Spitze feierte Weltmeister Marc Marquez seinen 9. Saisonsieg vor Alex Rins und Johann Zarco. Tragische Figur war aber Valentino Rossi. Der 39-jährige Italiener führte das Rennen lange an, bevor er vier Runden vor Schluss wegrutschte und stürzte. Für Rossi wäre es der erste Saisonsieg gewesen - der erste MotoGP-Erfolg seit Juni 2017.

Dominique Aegerter beendete das Moto2-Rennen im 14. Rang und fuhr damit zum dritten Mal in Folge in die Punkteränge. Moto2-Europameister Jesko Raffin verpasste als 19. die WM-Punkte deutlich.

Aegerter hatte von Startplatz 17 aus gleich zu Beginn drei Plätze gutgemacht und pendelte im gesamten Rennen zwischen Position 17 und 14. Obwohl der Oberaargauer nach rund zehn Runden stark mit der Hitze in Malaysia zu kämpfen hatte, sicherte er sich zwei weitere WM-Punkte.

Alle WM-Titel sind vergeben

Vor dem letzten Saisonrennen in Valencia sind alle Titelentscheidungen gefallen. Den WM-Titel in der Moto2 holte sich Francesco Bagnaia. Dem Italiener reichte in Sepang Platz 3, um sich gegen seinen noch einzigen verbliebenen Titelkonkurrenten, den Portugiesen Miguel Oliveira, durchzusetzen. Seine Sieg-Premiere feierte Bagnaias Teamkollege Luca Marini.

Auch in der Moto3-Klasse fiel die Titelentscheidung. Der Spanier Jorge Martin sicherte sich mit seinem 7. Saisonsieg den Titel. Bereits vor zwei Wochen war Marc Marquez in der MotoGP-Klasse zum Weltmeister-Titel gefahren.