Lüthi verbessert sich: Startposition 9 fürs zweite Rennen in Jerez

Lichtblick für Tom Lüthi: Der 33-jährige Berner, in Katar im März und ebenfalls in Jerez vor Wochenfrist im Qualifying weit zurück, sicherte sich am Samstag erstmals in dieser Saison eine Startposition in den ersten zehn. Auf die Pole-Position des italienischen Kalex-Markenkollegen Marco Bezzecchi verlor der 17-fache GP-Sieger Lüthi 0,379 Sekunden.

Die erste Startreihe für den dritten Grand Prix der Saison komplettieren der Brite Sam Lowes und der Italiener Enea Bastianini. Für den Zürcher Jesko Raffin reichte es in der Startaufstellung nur zur 30. und letzten Position.

Der Start zum Moto2-Rennen in Jerez erfolgt am Sonntag um 12.20 Uhr.