Auch Dominique Aegerter hatte Pech. Der Oberaargauer stürzte allerdings erst in der letzten Runde an 15. Stelle liegend. Vom Unglück seines Landsmanns profitierte Jesko Raffin. Der Ersatzfahrer des niederländischen NTS-Teams rutschte ganz am Schluss noch auf Rang 15 und holte sich damit einen WM-Punkt.

Den zweiten Sieg im zweiten Saisonrennen sicherte sich der Italiener Lorenzo Baldassarri vor dem Australier Remy Gardner und dem Spanier Alex Marquez.

Früher Sturz von Lüthi nach Fahrfehler

Lüthi lag zum Zeitpunkt seines Sturzes auf Position 8, bevor er mit seinem Vorderrad den hinteren Reifen des Südafrikaners Brad Binder touchierte und wegrutschte. Nach seinem 2. Platz zum Saisonauftakt in Katar musste sich Titelanwärter Lüthi damit bereits im zweiten Rennen der Saison mit einem Nuller zufrieden geben. In der WM-Wertung fiel der 32-jährige Emmentaler auf Platz 5 zurück.

Noch mehr Pech als Lüthi hatte Xavi Vierge. Der Spanier, der aus der Pole-Position ins Rennen hätte gehen sollen, musste in der Aufwärmrunde unmittelbar vor dem Rennstart wegen eines technischen Defektes aufgeben.