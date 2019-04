Der 26-jährige Deutsche fährt am Sonntag um 19.20 Uhr Schweizer Zeit zum zweiten Mal von der Pole-Position los. Anders als am Freitag war nur, dass Lüthi in den letzten Sekunden noch von Alex Marquez und Sam Lowes abgefangen wurde. So kann der der 32-jährige Emmentaler aus der zweiten Reihe versuchen, den Ausfall von vor knapp zwei Wochen in Argentinien etwas zu korrigieren. WM-Leader Lorenzo Baldassarri wurde nur 15.

Alles andere als wunschgemäss lief es den beiden anderen Schweizern: Jesko Raffin, der zuletzt als Ersatzfahrer im NTS-Team zweimal in die Punkte gefahren ist, startet als 21. aus der 7. Startreihe. Der noch punktelose Dominique Aegerter fährt auf der MV Agusta als 29. aus der letzten Reihe los.

In der MotoGP feierte Weltmeister Marc Marquez seine 82. Pole-Position. Der Spanier schlug Altmeister Valentino Rossi um 0,273 Sekunden und strebt am Sonntag seinen 72. GP-Sieg an, den siebten in Serie auf dem Cirquit of the Americas.

Gewitter hatten den Zeitplan des zweiten Trainingstages gehörig durcheinander gebracht. Weil gemäss einem US-Gesetz bei Gewittern keine Zuschauer auf den Tribünen sein dürfen, musste bis zur Wetterberuhigung mit dem Trainingsbeginn zugewartet werden. Um die Qualifyings planmässig durchführen zu können, wurden alle dritten freien Trainings gestrichen. Für den Sonntag ist kein Regen angesagt.

Resultate

Austin (USA). Grand Prix von Amerika. Startaufstellungen. MotoGP: 1 Marc Marquez (ESP), Honda, 2:03,787 (160,3 km/h). 2. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 0,273 Sekunden zurück. 3 Cal Crutchlow (GBR), Honda, 0,360. Ferner: 6 Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 0,702. 11 Jorge Lorenzo (ESP), Honda, 1,596. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 13 Andrea Dovizioso (ITA), Ducati. - 22 Fahrer im Training.

Moto2: 1 Marcel Schrötter (GER), Kalex, 2:10,875 (151,6 km/h). 2 Alex Marquez (ESP), Kalex, 0,058. 3 Sam Lowes (GBR), Kalex, 0,248. 4 Tom Lüthi (SUI), Kalex, 0,368. Ferner: 15 Lorenzo Baldassarri (ITA), Kalex, 1,789. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 21 Jesko Raffin (SUI), NTS. 29 Dominique Aegerter (SUI), MV Agusta. - 30 Fahrer im Training.

Moto3: 1 Niccolo Antonelli (ITA), Honda, 2:31,346 (131,1 km/h). 2 Raul Fernandez (ESP), KTM, 0,501. 3 Gabriel Rodrigo (ARG), Honda, 0,783. - 29 Fahrer im Training.