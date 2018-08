Der 31-jährige Emmentaler schaffte auf seiner Honda am Morgen den 5. Rang nur darum, weil der 4,318 km lange Red-Bull-Ring in Spielberg nach den heftigen Niederschlägen in der Nacht noch feucht war und die Zeiten keine allzu grosse Aussagekraft hatten

Am Nachmittag im ersten Teil der Qualifikation, als die Piste wieder trocken war, fand sich der 125er-Weltmeister von 2005 wieder wie gewohnt weit hinten. Lüthi wird am Sonntag sein 11. MotoGP-Rennen um 14 Uhr als 22. aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. Eine Reihe vor ihm steht sein Teamkollege Franco Morbidelli, der drei Startplätze zurückversetzt wurde, weil er am Freitag einen anderen Fahrer behindert hatte.

Die Bestzeit erzielte zum 77. Mal in seiner Karriere der 25-jährige Marc Marquez. Der sechsfache Weltmeister und Titelverteidiger war auf seiner Honda um zwei Tausendstelsekunden schneller als Ducati-Fahrer Andrea Dovizioso. Überraschend schon im ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden ist der neunfache Weltmeister Valentino Rossi. Der Yamaha-Fahrer startet nur aus der 14. Position zu seinem 376. WM-Rennen.

Rang 19 für Dominique Aegerter

In der Moto2 konnte Dominique Aegerter entgegen seinen Erwartungen den Rückstand gegenüber dem Freitagstraining nicht verringern. Hatten tags zuvor 0,756 Sekunden zu Rang 21 gereicht, so waren es am Samstag im Qualifying für den 27-jährigen KTM-Fahrer 1,043 Sekunden, die am Ende Rang 19 bedeuteten.

Die Pole-Position sicherte sich der Italiener Francesco Bagnaia. Der italienische Kalex-Fahrer war 0,3 Sekunden schneller als der Portugiese Miguel Oliveira, der in der Gesamtwertung zwei Punkte Vorsprung auf den vierfachen Saisonsieger Bagnaia aufweist (166:164).

Startaufstellungen

Spielberg (AUT). Grand Prix von Österreich. Startaufstellungen. MotoGP: 1 Marc Marquez (ESP), Honda, 1:23,241 (186,7 km/h). 2 Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 0,002 Sekunden zurück. 3 Jorge Lorenzo (ESP), Ducati, 0,135. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 14 Valentino Rossi (ITA), Yamaha. 19* Franco Morbidelli (ITA), Honda. 22 Tom Lüthi (SUI), Honda. - * = Rückversetzung um 3 Plätze (Behinderung eines anderen Fahrers). - 23 Fahrer im Training.

Moto2: 1 Franco Bagnaia (ITA), Kalex, 1:29,409 (173,8 km/h). 2 Miguel Oliveira (POR), KTM, 0,310. 3 Fabio Quartararo (FRA), Speed Up, 0,521. Ferner: 19 Dominique Aegerter (SUI), KTM, 1,043. - 33 Fahrer im Training.

Moto3: 1 Marco Bezzecchi (ITA), KTM, 1:38,617 (157,6 km/h). 2 Jorge Martin (ESP), Honda, 0,078. 3 Albert Arenas (ESP), KTM; 0,638. - 30 Fahrer im Training, 29 qualifiziert.