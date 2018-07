Für Tom Lüthi geht das lange Warten auf die ersten WM-Punkte in der Königsklasse weiter. Der von Position 22 gestartete Berner fuhr zumeist ganz am Ende des Feldes. Letztlich reichte es ihm nur zum 20. Platz, mit mehr als 47 Sekunden Rückstand auf Sieger Marquez. Auch auf den 19., den Japaner Takaaki Nakagami, welcher wie er auf Honda fährt und ein Klassenneuling ist, büsste Lüthi mehr als 13 Sekunden ein.

Der Kampf um den Sieg verlief hingegen höchst spannend. Vier Runden vor Schluss kamen dafür noch sechs Fahrer infrage. Am Ende setzte sich Weltmeister Marc Marquez dennoch ungefährdet mit gut zwei Sekunden Vorsprung vor seinen spanischen Landsleuten Alex Rins und Maverick Viñales durch.

In der WM-Wertung vergrösserte Marquez mit seinem vierten Saisonsieg den Vorsprung deutlich. Der Spanier hat bereits 140 Punkte auf dem Konto. Zweiter im Gesamtklassement ist Valentino Rossi (99). Der Italiener, in Assen im Vorjahr siegreich, wurde nur Fünfter.

14. Rang für Aegerter

Dominique Aegerter holt sich im Grand Prix der Niederlande in der Moto2-Klasse dank einigen Ausfällen noch zwei WM-Punkte. Der nur von Position 19 gestartete Oberaargauer fuhr im achten Rennen der Saison zum fünften Mal in die Punkte. Zwei Grands Prix musste der Berner KTM-Fahrer verletzungsbedingt aussetzen. Zuletzt in Katalonien hatte nur der 20. Platz resultiert.

Der Sieg in Assen ging überlegen an Francesco Bagnaia. Der Kalex-Fahrer aus Italien startete von der Pole-Position und siegte mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Fabio Quartararo, der vor zwei Wochen in Katalonien triumphiert hatte. Dritter wurde der Spanier Alex Marquez.

Im WM-Klassement baute Bagnaia mit seinem vierten Saisonsieg die Führung deutlich aus. Er führt mit nun 16 Punkten Vorsprung vor dem Portugiesen Miguel Oliveira, der in Assen nur den 6. Rang belegte (144:128). Mit 22 Punkten liegt Aegerter auf dem 16. Platz.

Moto3: Martin mit Sieg zu WM-Führung

Jorge Martin hiess der Sieger in der Moto3-Kategorie. Der Spanier übernahm damit nach acht von 19 GP-Wochenenden auch die Führung in der WM-Wertung. Er führt mit zwei Punkten Vorsprung vor dem in den Niederlanden gestürzten Italiener Marco Bezzecchi (105:103).