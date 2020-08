Lewis Hamilton ungefährdet zum fünften Saisonsieg

Mit seinem vierten Sieg in Francorchamps, seinem fünften in der laufenden Saison und dem 89. insgesamt, baute Hamilton als Führender in der WM-Wertung seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Verstappen um 10 auf 47 Punkte aus.

Kimi Räikkönen muss weiterhin auf seinen ersten WM-Punkt in diesem Jahr warten. Der Finne, der zwischenzeitlich auf Platz 10 fuhr, wurde Zwölfter. Für Räikkönens Teamkollegen Antonio Giovinazzi endete der Auftritt mit einem glimpflich abgelaufenen Unfall nach einem Viertel des Pensums.