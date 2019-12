Leclerc beendete in diesem Jahr seine erste Saison bei Ferrari als starker Vierter der WM-Wertung. Er klassierte sich dabei einen Platz vor dem vierfachen Weltmeister und Teamkollegen Sebastian Vettel, der noch bis Ende des Jahres 2020 an die Scuderia gebunden ist.

Leclerc gelangen in Belgien und Italien zwei Saisonsiege, zudem schaffte er mit sieben Pole Positions so viele wie kein anderer Formel-1-Fahrer 2019. Sein Debüt in der Formel 1 hatte Leclerc 2018 im Sauber-Team gefeiert.