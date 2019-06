Leclerc distanzierte den fünffachen Weltmeister Hamilton in der entscheidenden Runde um 0,259 Sekunden. Der letztjährige Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber startet damit zum zweiten Mal in seiner Karriere nach dem GP von Bahrain im März von ganz zuvorderst in ein Formel-1-Rennen.

In der zweiten Startreihe werden in Spielberg Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes stehen. Für Leclercs Teamkollegen Sebastian Vettel setzte es derweil eine weiteren Enttäuschung ab. Der Deutsche konnte wegen eines Defekts an seinem Ferrari nicht zum dritten Teil des Qualifyings antreten. Vettel wird das neunte Rennen des Jahres deshalb nur von Position 9 aus in Angriff nehmen.

Beide Autos von Alfa Romeo in den Top 10

Im Finale der besten zehn Autos waren zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem GP von Aserbaidschan auch beide Fahrer von Alfa Romeo dabei. Kimi Räikkönen wurde Siebter, direkt vor Teamkollege Antonio Giovinazzi. Zwischen dem Finnen und dem Italiener lagen nur 13 Tausendstel.

Räikkönen und Giovinazzi rücken in der Startaufstellung wegen der Rückversetzung von Kevin Magnussen (Getriebewechsel) von Platz 5 auf 10 aber noch um eine Position nach vorne. Für den Hinwiler Rennstall ist es das beste Qualifying-Ergebnis seit dem GP von Brasilien im letzten November, als Leclerc und Marcus Ericsson ebenfalls die Ränge 6 und 7 belegten.

Weil Hamilton im ersten Teil des Qualifyings Räikkönen womöglich entscheidend behindert hat, könnte auch der Brite noch strafversetzt werden. Das Duo muss um 17.00 Uhr bei den Stewards zum Report antraben.

Spielberg. Grand Prix von Österreich. Startaufstellung: 1 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1:03,003 (246,731 km/h). 2 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,259 zurück. 3 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,436. 4 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,534. 5 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,096. 6 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 1,163. 7 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 1,176. 8 Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda, 1,196. 9 Sebastian Vettel (GER), Ferrari (ohne Zeit nach Defekt im zweiten Teil). 10* Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 12 Daniel Ricciardo (AUS), Renault. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 13 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 14 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 15 Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. 16 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 17** Nico Hülkenberg (GER), Renault. 18 Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. 19 *** Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda. 20 *** Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault. - 20 Fahrer am Start. - * = Rückversetzung um 5 Startplätze (Getriebewechsel). - ** = Rückversetzung um 5 Startplätze (Einbau des fünften Verbrennungsmotors). - *** = Rückversetzung in die letzte Startreihe (Wechsel mehrerer Teile der Antriebseinheit). - Tagesbestzeit: Leclerc im dritten Teil.