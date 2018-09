Charles Leclerc sitzt erst in sechs Monaten in einem Ferrari. Seine erste Kampfansage an Sebastian Vettel hat er aber jetzt schon gesendet. «Mit dem aktuellen Ferrari kann man Weltmeister werden», sagte der 20-Jährige am Donnerstag im Plauderton: «Wenn das im nächsten Jahr auch so ist, dann ist der Titel mein Ziel.»

Und es wird Leclerc durchaus zugetraut, neben Vettel eine gute Rolle zu spielen. 2016 hatte die Scuderia ihn als Teenager in ihre Driver Academy aufgenommen. Im selben Jahr gewann Leclerc die GP3-Meisterschaft, es folgte der Aufstieg in die Formel 2 und der nächste Titelgewinn als Rookie. Auch in der Formel 1 fuhr er mit dem eigentlich unterlegenen Sauber in Qualifyings und Rennen schon beeindruckende Resultate ein – daher die Beförderung.

Für Ferrari ist das ein durchaus ungewöhnlicher Schritt, in Maranello war man daher vorsichtig. Leclerc bekam zunächst nur einen Vertrag für die kommende Saison, er muss sich sofort bewähren.

«Ich komme nicht zu Ferrari, um zu lernen», sagt er, «das soll ich in diesem Jahr bei Sauber machen. Im nächsten muss ich liefern.» Druck verspüre er deshalb allerdings nicht: «Ich glaube, wenn ich meinen Job richtig mache, dann werden die Ergebnisse kommen.»

Vater und Bianchi als Vorbilder

So selbstbewusst Leclercs Aussagen allerdings sind, so bodenständig wirkt er dabei. Eine Mischung, so sagt er, die ihm seine zwei verstorbenen Vorbilder vermittelt haben: Sein Vater Herve Leclerc – und Jules Bianchi, der selbst vor vier Jahren auf dem Sprung zu Ferrari stand, bevor ihn ein Unfall beim Grossen Preis von Japan aus dem Leben riss.

«Mein Vater und Jules haben mich immer gelehrt, mit den Beinen auf dem Boden zu bleiben und gleichzeitig nach mehr zu streben», sagt er: «Ich denke, wenn sie jetzt zu mir herunterschauen, dann tun sie das mit Stolz.»