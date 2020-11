Jeremy Seewer gewinnt erstes von zwei Rennen

Der Zürcher setzte sich im ersten von zwei Rennen in Pietramurata im Piemont vor dem Slowenen Tim Gajser durch, der mit diesem Resultat seinen WM-Titel erfolgreich verteidigte. Im zweiten, von Gajser gewonnenen Rennen klassierte sich Seewer als Dritter.

In der WM-Gesamtwertung liegt Seewer vor den letzten zwei Prüfungen, die am nächsten Sonntag ebenfalls in Pietramurata ausgetragen werden, im 3. Rang. Sein Rückstand auf den zweitklassierten Italiener Antonio Cairoli beträgt lediglich vier Punkte.