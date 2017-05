Alle zehn Formel-1-Teams mussten für den Europa-Auftakt nicht nur die Startnummern am Auto in grösserer und dickerer Schrift anbringen, sondern haben auch die Autos zum Teil umfangreich aufgerüstet.

Das neue Aeropaket am Sauber C36 hielt sich noch in Grenzen: Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein fahren mit einem neuen Heck- und Frontflügel, der Hauptteil der Updates wird erst beim nächsten Rennen in Monaco am 28. Mai eingesetzt. In der Zeitenliste nach den ersten 90 Minuten wirkte sich dies nicht gross aus: Der Schwede Ericsson klassierte sich mit 3,445 Sekunden Rückstand im 16. Rang, der Deutsche Pascal Wehrlein direkt dahinter mit 3,661 Sekunden Rückstand.

Dominiert wurde das erste freie Training von Mercedes, das die auffälligsten Updates wie zum Beispiel eine viel schlankere Nase präsentierte. Lewis Hamilton schlug dabei seinen Teamkollgen Valtteri Bottas um 0,029 Sekunden.

Die ersten Verfolger waren die Ferrari-Fahrer: Kimi Räikkönen verlor als Dritter knapp eine Sekunde (0,935), Sebastian Vettel schon über eine Sekunde (1,079).

Nicht auf Touren kommt einmal mehr McLaren. Fernando Alonso, der in diesem Jahr noch keine Zielflagge gesehen hat, blieb schon wenige Minuten nach Trainingsbeginn stehen und verschwand wortlos ins Hotel. Der Honda-Motor, der ab 2018 auch die Autos von Sauber antreibt, gab den Geist auf.

Montmelo (ESP). Grand Prix von Spanien. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:21,521 (205,566 km/h). 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,029 Sekunden zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,935. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,079. 5. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,185. 6. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,563. 7. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 2,149. 8. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,237. 9. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,472. 10. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault, 2,483. 11. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,667. 12. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 2,803. 13. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda, 2,879. 14. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 3,097. 15. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Renault, 3,121. 16. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 3,445. 17. Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari, 3,661. 18. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 4,398. 19.* Sergej Sirotkin (RUS), Renault, 4,772. 20. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda, ohne Zeit. - * = Testfahrer. - 20 Fahrer im Training.