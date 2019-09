Es war von Beginn weg ein seltsames Rennen im Olympiapark von Sotschi: Charles Leclerc, der am Samstag im Ferrari zum vierten Mal in Serie die Pole-Position erobert hatte, wurde schon zwei Kurven nach dem Start von Teamkollege Sebastian Vettel überholt. Es war ein abgesprochenes Manöver der Scuderia.

Doch als nach sechs Runden Vettel per Funk aufgefordert wurde, Leclerc vorbeizulassen, ignorierte der Deutsche den Befehl. Der Platz-Abtausch gelang erst nach den Reifenstopps. Leclerc wechselte in der 23. Runde, Vettel reihte sich nach seinem Pneu-Wechsel hinter dem Monegassen ein.

Zwei Runden später plötzlich ein neuer Boxen-Befehl an Vettel: "Stop the car, stop the car!" Vettel, vor einer Woche siegreich im GP von Singapur, musste sein Dienstfahrzeug mit einem Hybridschaden neben der Strecke abstellen und löste damit eine Safety-Car-Phase aus.

Und dies ermöglichte den beiden Mercedes-Fahrern die Doppel-Führung. Sowohl Lewis Hamilton als auch Valtteri Bottas waren als einzige mit Medium-Reifen gestartet und konnten so ihren Reifenstopp lange hinauszögern und gewannen dank des Safety Cars die notwendigen Sekunden.

Die Silberpfeile, welche bereits die ersten fünf Rennen in Sotschi gewonnen hatten, liessen in der zweiten Rennhälfte nichts mehr anbrennen und feierten einen Doppelsieg. Für Hamilton war es der neunte Saisonsieg, der 82. insgesamt.

Damit hat der 34-jährige Brite fünf Rennen vor Saisonende bereits 107 Punkte Vorsprung auf Leclerc (322:215), Teamkollege Valtteri Bottas auf Gesamtrang 2 mit 249 Punkten ist keine Gefahr. Das heisst: Im nächsten Rennen in zwei Wochen in Japan kann Hamilton mit einem Sieg bereits seinen sechsten WM-Titel feiern.

Keine Rolle spielten die Fahrer des Teams Alfa Romeo-Ferrari: Nach diversen Zwischenfällen klassierte sich Kimi Räikkönen im 13. Rang, Antonio Giovinazzi wurde 15. und damit Letzter der klassierten Fahrer.

Resultate

Grand Prix von Russland (53 Runden à 5,848 km/309,944 km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:33:38,992 (198,488 km/h). 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 3,829 Sekunden zurück. 3. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 5,212. 4. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 14,210. 5. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 38,348. 6. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 45,889. 7. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 48,728. 8. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 57,749. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 58,779. 10. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 59,841. 11. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 1:00,821. 12. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda, 1:02,496. 13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 1:08,910. 14. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 1:10,076. 15. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 1:13,346. - Schnellste Runde (51.): Hamilton in 1:35,761 (219,931 km/h). - 20 Fahrer gestartet, 15 klassiert.

Ausfälle: Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari (1. Runde/8. Rang): Unfall. Daniel Ricciardo (AUS), Renault (26./16.): Folgen des Startcrash mit Grosjean. Sebastian Vettel (GER), Ferrari (28./4.): Hybridsystem. George Russell (GBR), Williams-Mercedes (29./14.): Lenkung/Bremsen. Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes (30./16.): Aufgabe.

WM-Stand (16/21). Fahrer: 1. Hamilton 322 (4)*. 2. Bottas 249 (2)*. 3. Leclerc 215 (2)*. 4. Verstappen 212 (3)*. 5. Vettel 194 (2)*. 6. Gasly 69 (2)*. 7. Sainz 66. 8 Albon 52. 9. Norris 35. 10. Ricciardo 34. 11. Hülkenberg 34. 12. Kwjat 33. 13. Perez 33. 14. Räikkönen 31. 15. Magnussen 20. 16. Stroll 19. 17. Grosjean 8. 18. Giovinazzi 4. 19. Kubica 1. - Teams: 1. Mercedes 571. 2. Ferrari 409. 3. Red Bull-Honda 311. 4. McLaren-Renault 101. 5. Renault 68. 6. Toro Rosso-Honda 55. 7. Racing Point-Mercedes 52. 8. Alfa Romeo-Ferrari 35. 9. Haas-Ferrari 28. 10. Williams-Mercedes 1. * = Zusatzpunkt für die schnellste Runde im Rennen.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Japan in Suzuka am 13. Oktober 2019.