Sean Bratches, verantwortlich für den kommerziellen Bereich der Formel 1, erklärte in Florida, dass das ursprünglich für Oktober 2019 geplante Rennen nicht vor 2020 abgehalten werden könne.

Als Grund für die Verzögerung nannte er die "komplizierten" Vertragsverhandlungen. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir bei unserem Vorhaben, das bestmögliche Rennen zu veranstalten, keine Kompromisse eingehen würden", sagte Bratches. "Wenn das bedeutet, dass wir bis 2020 warten müssen, dann bevorzugen wir dies. Es ist jedenfalls besser, als einer suboptimalen Strecke zuzustimmen, nur um einen Vertrag zu unterschreiben".

Nachdem die Verantwortlichen der Stadt und des Landkreises Miami im Mai für die Durchführung eines Rennens gestimmt hatten, waren die Verhandlungen ins Stocken geraten. Die Frist, einen Vertrag mit der Rennserie bis zum 1. Juli auszuhandeln, wurde versäumt. Zudem haben Anwohner des geplanten Stadtkurses ihre Bedenken geäussert.

Das aktuell einzige US-Rennen wird in der texanischen Hauptstadt Austin ausgetragen. Neben Miami soll es auch Pläne für Rennen in Los Angeles und New York geben.