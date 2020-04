Geister-Rennen in der Formel 1?

Der BBC zufolge wird diese Möglichkeit von den Entscheidungsträgern der Rennserie derzeit "ernsthaft geprüft". Darüber hätten sich die Teamchefs, Rechteinhaber und FIA-Präsident Jean Todt in einer Telefonkonferenz ausgetauscht.

Die Formel 1 hofft demnach, dass sich die Lage in Europa bis im Juli oder August bezüglich der Coronavirus-Krise so weit beruhigt hat, dass Rennen ohne Zuschauer möglich wären. Derzeit ruht der Rennbetrieb bis mindestens Mitte Juni. Wegen der jüngsten Entwicklungen ist jedoch auch der WM-Auftakt am 14. Juni in Montreal in Gefahr. Auch die Durchführung des zwei Wochen später geplanten Grand Prix von Frankreich in Le Castellet scheint derzeit wenig realistisch.