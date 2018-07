Vor zwei Jahren, als letztmals ein GP Deutschland in Hockenheim stattfand, kamen am Renntag 56'000 Zuschauer. Dieses Jahr werden - auch dank der Verstappen-Mania mit Tausenden von Niederländern - 70'000 erwartet.

Durchschnittlich kostet ein Ticket 200 Euro, was Einnahmen von 14 Millionen Euro bedeuten würde. Damit müssen allerdings sämtliche Kosten für die Feuerwehr, die Rettungs-Helikopter und für das ganze Personal beglichen werden. Übrige Einnahmen wie Bandenwerbung, TV-Rechte, Paddock-Klub und Merchandising fliessen allesamt in die Kassen des Formel One Managements.

Keine Unterstüzung von Automobilherstellern

Auf öffentliche Unterstützung oder eine finanziellen Beteiligung der grossen nationalen Automobil-Hersteller wie VW, BMW, Porsche, Audi, oder Mercedes können aber weder Hockenheim noch der Nürburgring zählen, wo alternierend der GP Deutschland stattfand.

Andere Länder bekommen zum Teil Defizitgarantien vom Staat oder beantragen Subventionen. Manchmal auch mit Tricks: So wurde eine Streckensanierung auch schon als "Ausbau des Wander- und Radwegnetzes im touristischen Umfeld" deklariert.

Hype aus Schumacher-Zeiten ist vorbei

Das Interesse in Deutschland an der Formel 1 hat seit den Zeiten von Michael Schumacher deutlich abgenommen, trotz zwölf WM-Titeln in den letzten 24 Jahren (Schumacher 7, Sebastian Vettel 4, Nico Rosberg 1).

Aktuell gibt es neben Vettel mit Nico Hülkenberg nur noch einen weiteren deutschen Formel-1-Fahrer - und damit so wenige wie seit 1996 nicht mehr. 2010 waren noch sieben Deutsche dabei: Schumacher, Vettel, Rosberg, Hülkenberg, Nick Heidfeld, Timo Glock und Adrian Sutil.