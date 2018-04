Die beiden Ferrari-Fahrer trennten in der deutlich aussagekräftigeren zweiten Trainingseinheit lediglich 11 Tausendstelsekunden. Räikkönen und Vettel, der in Bahrain mit drei Erfolgen (2012, 2013 und 2017) Rekordsieger ist, waren auch über mehrere Runden hinweg, in den sogenannten Longruns, schneller unterwegs als Valtteri Bottas (3.) und Lewis Hamilton (4.) von Konkurrent Mercedes. Als dritte Kraft erwies sich in den Trainings Red Bull-Renault.

Innerhalb des Teams Alfa Romeo Sauber behielt in beiden Übungseinheiten über 90 Minuten Charles Leclerc die Oberhand. Der Rookie aus Monaco, der vor Jahresfrist auf dem Bahrain International Circuit in der Formel 2 einmal Erster und einmal Dritter geworden war, klassierte sich in den Rängen 12 und 16. Sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson musste derweil mit den Plätzen 17 und 19 vorlieb nehmen.

Die zweite Trainingseinheit war insofern von besonderer Bedeutung, als dass sie wie das Rennen am Sonntag (17.10 Uhr Schweizer Zeit) unter Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit absolviert wurde. Die Strecke war kühler und schneller, Autos und Reifen reagierten anders als in der Nachmittagshitze bei der ersten Session.

Sakhir. Grand Prix von Bahrain. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:31,060 (213,960 km/h). 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,304 Sekunden zurück. 3. Kimi Räikkönen (FIN), Mercedes, 0,398. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,410. 5. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1,212. 6. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,456. 7. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 1,719. 8. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,825. 9. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,911. 10. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,044. 11. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 2,163. 12. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,218. 13. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, 2,304. 14. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 2,319. 15. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 2,407. 16. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 2,437. 17. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber, 2,448. 18. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,602. 19. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 2,734. 20. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault (ohne Zeit). - 20 Fahrer im Training.

Zweiter Teil: 1. Räikkönen 1:29,817 (216,921 km/h). 2. Vettel 0,011. 3. Bottas 0,563. 4. Hamilton 0,655. 5. Verstappen 0,928. 6. Ricciardo 0,934. 7. Hülkenberg 1,403. 8. Gasly 1,415. 9. Alonso 1,465. 10. Vandoorne 1,605. 11. Grosjean 1,774. 12. Sainz 1,784. 13. Ocon 1,992. 14. Perez 2,051. 15. Magnussen 2,152. 16. Leclerc 2,555. 17. Stroll 2,565. 18. Sirotkin 2,657. 19. Ericsson 2,916. 20. Hartley 3,091. - 20 Fahrer im Training.