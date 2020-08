Der 39-Jährige, der in der kommenden Saison für Renault in die Formel 1 zurückkehren wird, belegte am Sonntag vor leeren Rängen wegen der Coronavirus-Pandemie den 21. Platz. Die Triple Crown mit Siegen bei den 24 Stunden von Le Mans, dem Formel-1-Klassiker in Monaco und den Indy500 hat bisher nur der Brite Graham Hill erreicht.

Den Sieg in Indianapolis sicherte sich der Japaner Takuma Sato. Der ehemalige Formel-1-Pilot gewann das Rennen bereits zum zweiten Mal nach 2017.