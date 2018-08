Jarno Janssen ist ein erfahrener Teamchef. Der ehemalige Rennfahrer setzt diese Saison in der Moto2-WM Joe Roberts und Sven Odendaal ein. WM-Punkte haben die beiden noch keine eingefahren. Verwendet wird ein japanisches Fahrwerk (NTS). Das Team ist stabil finanziert, die technische Infrastruktur unter Cheftechniker Hans Spaan ist vorzüglich. Die Japaner werden nach dieser Einstiegssaison ihr Fahrwerk weiterentwickeln.

Jarno Janssen wundert sich: «Ich hatte mit Dominique Aegerters Manager Robert Siegrist einen Vertrag ausgearbeitet. Eigentlich hätten wir Anfang August in Brünn alles unterschreiben wollen. Aber Aegerter ist nicht mehr interessiert.»

Stimmt das? «Nein, sagt Dominique Aegerter. «Ich hatte nie eine konkrete Offerte.» Ob er sich wohl nicht mehr erinnern kann? Er hat schon vergessen, dass er kürzlich mit einer WhatsApp-Nachricht Robert Siegrist die Absage schriftlich übermittelt hat. Wörtlich lautete die Botschaft: «Wot nid bim Jarno unterschribe u ouno sövu Gäld bringe.» Wenn man nicht unterschreiben will, muss ja etwas zum Unterschreiben da gewesen sein.

Der Rohrbacher hätte bei Jarno Janssen für die Saison 2019 ziemlich genau 100'000 Euro in die Teamkasse einzahlen müssen. Immer noch ein gutes Geschäft: Im Gegenzug hätte er seinen Platz in der Moto2-WM 2019 bekommen und der Holländer hätte ihm drei Werbeflächen auf der Brust plus vier auf den Ärmeln des Lederkombis und dazu noch eine auf der Verschalung der Maschine überlassen, die Dominique Aegerter selber hätte vermarkten können. Damit hätte er nächste Saison zwischen 300'000 bis 400'000 Franken kassieren können.

Robert Siegrist versteht inzwischen die Welt nicht mehr. «Alles war geregelt und Dominique hätte ordentlich Geld verdienen können.» Obwohl der Zürcher Rechtsanwalt offiziell nicht mehr «Domis» Manager ist, hatte er sich noch einmal ins Zeug gelegt. «Ich konnte ihn ja nicht einfach hängen lassen.»

Eine Chance zurückzukommen

Jan Janssen hat nun mit seinem Landsmann Bo Bendsneyder einen Vorvertrag unterzeichnet. «Am nächsten Montag entscheiden wir, ob daraus eine Verpflichtung für nächste Saison wird.» So lange dieser Vertrag noch nicht stehe, sei die Sache nicht fix und Dominique Aegerter habe theoretisch eine Chance, auf das Angebot zurückzukommen. «Aber ich fürchte, es ist inzwischen zu spät.»

Was sagt nun Dominique Aegerter? Warum hat er abgesagt? «Ich bin von diesem Team nicht überzeugt. Deshalb habe ich nicht unterschrieben.» Hat er Alternativen? «Ja, Kontakte, aber keine konkreten Offerten.» Auch das Team von Fred Corminboeuf sei noch eine Option. Ein Wahnsinn.