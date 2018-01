Loebs Auto blieb auf dem Weg von San Juan de Marcona nach Arequipa in Peru zweimal in den Dünen stecken. Sein Beifahrer Daniel Elena verletzte sich dabei am Steissbein und klagte über starke Schmerzen. In Führung bei den Autos liegt Loebs Landsmann Stéphane Peterhansel, der bereits die letzten beiden Austragungen für sich entschieden hatte.

Die Rallye Dakar wird seit 2009 nicht mehr in Afrika, sondern in Südamerika ausgetragen.