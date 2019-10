Es herrschte im Wortsinn Ruhe vor dem grossen Sturm. Noch war vom Taifun "Hagibis" in Suzuka nichts zu spüren, der am Samstag mit grosser Wucht über Japan hinweg fegen soll. Die erste Trainingseinheit konnte auf trockener Strecke abgehalten werden.

In den ersten anderthalb Stunden waren die Fahrer von Mercedes eine Klasse für sich. Bottas und Hamilton lagen in der Rangliste lediglich 76 Tausendstel auseinander, Sebastian Vettel im Ferrari wies als Dritter aber schon fast eine Sekunde Rückstand auf. Sein Teamkollege Charles Leclerc war 1,1 Sekunden langsamer als der Finne.

Der Rundkurs in Suzuka, den der Autohersteller Honda einst zu Testzwecken hatte bauen lassen, war damit zumindest zum Auftakt zum verkürzten Renn-Wochenende ein weiteres Mal fest in der Hand des Teams Mercedes. In den vergangenen fünf Jahren stellten die Silbernen im Grand Prix von Japan stets den Sieger. Viermal wurde Hamilton als Erster abgewunken, einmal Nico Rosberg.

Kimi Räikkönen im Alfa Romeo klassierte sich im ersten Training mit zweieinhalb Sekunden Rückstand auf Platz 12. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi war praktisch nur Zuschauer. Der Italiener konnte wegen eines Hydraulik-Problems keine schnelle Runde drehen.

Suzuka. Grand Prix von Japan. Freies Training. Erster Teil: 1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:28,731. 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,076 zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,989. 4. Charles Leclerc (MON), Ferrari, 1,181. 5. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1,315. 6. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda, 1,644. 7. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,971. 8. Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 2,079. 9. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 2,228. 10. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 2,270. 11. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 2,552. 12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 2,576. Ohne Zeit: Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. - 20 Fahrer im Training.