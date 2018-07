Nach der Schmach am vergangenen Sonntag in Spielberg mit dem Doppelausfall sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, man müsse "so schnell als möglich zurückschlagen". Dies ist den Silberpfeilen wenigstens schon einmal in den ersten 90 Trainingsminuten gelungen.

Hinter den Silberpfeilen klassierten sich wie üblich die Fahrer von Ferrari und Red Bull-Renault: 3. Sebastian Vettel, 4. Daniel Ricciardo, 5. Kimi Räikkönen, 6. Max Verstappen, der Sieger des Grand Prix von Österreich. Sie alle lagen innerhalb von 0,8 Sekunden, während der Rest des Feldes zwischen 1,8 und 3,5 Sekunden einbüsste.

Schnellster hinter den drei Top-Teams war der für Frankreich fahrende Genfer Romain Grosjean, der aber auch für den grössten Zwischenfall besorgt war. Der Trainings-Siebte zerstörte seinen Haas-Ferrari in der Abbey-Kurve, wo erstmals in der Geschichte der Formel 1 in einer Kurve DRS-Hilfe (offene Heckflügel) in Anspruch genommen werden kann.

Nur knapp verpassten die beiden Fahrer von Alfa Romeo Sauber die Top Ten: Marcus Ericsson klassierte sich im 11. Rang, Rookie Charles Leclerc war als 13. nur 0,085 Sekunden langsamer.

Silverstone (GBR). Grand Prix von Grossbritannien. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:27,487 (242,408 km/h). 2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,367 Sekunden zurück. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,511. 4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,657. 5. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,731. 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,838. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,865. 8. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,325. 9. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 2,328. 10. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 2,391. 11. Marcus Ericssson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,455. 12. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 2,517. 13. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,540. 14. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 2,578. 15. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 2,835. 16. Carlos Sainz (ESP), Renault, 2,871. 17. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, 2,929. 18. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 3,214. 19. Brendon Hartley (NZL), Toro Ross-Honda, 3,262. 20. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 3,530. - 20 Fahrer im Training.