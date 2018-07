Ricciardo führt das Klassement mit hauchdünnem Vorsprung vor Sebastian Vettel im Ferrari und seinem niederländischen Teamkollegen Max Verstappen an. Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton klassierte sich im Mercedes hinter Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari als Fünfter.

Ricciardo war Schnellster, obwohl er wie Verstappen, Hamilton und dessen Teamgefährte Valtteri Bottas auf den Einsatz der Reifen der weichsten Mischung verzichtete. Vettel dagegen drehte sämtliche Runden mit Pneus der weichsten Sorte.

Die Bestzeit von Ricciardo überrascht trotzdem nicht, zumal die Charakteristik der Strecke in Mogyorod, auf der so viel Abtrieb wie möglich verlangt wird, dem Red Bull zusagt. Auf dem Hungaroring werden die zweittiefsten Durchschnittstempi nach jenen in Monte Carlo erreicht.

Wie vor einer Woche in Hockenheim sass Antonio Giovinazzi in einem der Autos des Teams Alfa Romeo Sauber. Der Italiener kam diesmal anstelle von Charles Leclerc zum Einsatz. Giovinazzi gilt auch als Anwärter auf einen Platz als Stammfahrer in der Zürcher Equipe, falls der Monegasse bereits in der kommenden Saison bei Ferrari die Nachfolge von Kimi Räikkönen antreten sollte. Giovinazzi klassierte sich nach den 90 Minuten auf dem Hungaroring auf Platz 18. Auf seiner besten Runde war er vier Zehntel schneller als Marcus Ericsson. Dem Schweden blieb mit drei Sekunden Rückstand nur der letzte Rang.

Mogyorod. Grand Prix von Ungarn. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:17,613. 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,079 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,088. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,335. 5. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,423. 6. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,857. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,362. 8. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,412. 9. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,515. 10. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,574. Ferner: 18.* Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,680. 20. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 3,084. - * Ersatzfahrer. - 20 Fahrer im Training.