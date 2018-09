Monza (ITA). Grand Prix von Italien. Startaufstellung: 1. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 1:19,119 (263,587 km/h; Formel-1-Rekord). 2 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,161 Sekunden zurück. 3 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,175. 4 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,537. 5 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,496. 6 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,817. 7 Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,922. 8 Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, 1,980. 9 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 2,231. 10 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 2,508. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 12 Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 13 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 14 Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes. 15 Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 16 Bob Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda. 17 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 18* Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 19** Daniel Ricciardo (AUS), Toro Rosso-Renault. 20*** Nico Hülkenberg (GER), Renault. - * = Rückversetzung um 10 Startplätze (Motorwechsel). - ** = Rückversetzung in die letzte Startreihe (Wechsel Antriebskomponente). - *** = Rückversetzung in die letzte Startreihe (Startcrash in Spa/Wechsel Antriebskomponente). - 20 Fahrer im Training.