26 Tausendstel fehlen Hamilton-Ersatz Russell zu Startplatz 1

Russell, der am Sonntag für den Grand Prix von Sakhir in der Wüste von Bahrain den am Coronavirus erkrankten Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ersetzt, fehlten am Ende lediglich 26 Tausendstel auf Bottas. Max Verstappen im Red Bull verlor als Dritter ebenfalls nur 56 Tausendstel auf die Bestzeit des Finnen, der zum fünften Mal in diesem Jahr und zum 16. Mal insgesamt von ganz zuvorderst in ein Formel-1-Rennen starten wird.

Bottas fuhr in 53,377 Sekunden die beste Rundenzeit, die je in der Formel 1 aufgestellt wurde. Er brach damit einen Rekord von Niki Lauda, der sich 1974 in Dijon in 58,79 Sekunden den besten Startplatz gesichert hatte.

Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo schaffte zum dritten Mal in dieser Saison den Sprung in den zweiten Teil des Qualifyings. Der Italiener wird in der Startkolonne auf Platz 14 und damit eine Position hinter Sebastian Vettel im Ferrari stehen. Kimi Räikkönen im zweiten Hinwiler Auto blieb nur Startposition 19.

Die Startaufstellung für den Grand Prix von Sakhir:

Sakhir. Grand Prix von Bahrain. Startaufstellung: 1 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes 53,377 (238,956 km/h). 2 George Russell (GBR), Mercedes, 0,026. 3 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,056. 4 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,236. 5 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes, 0,413. 6 Daniil Kwjat (RUS), AlphaTauri-Honda, 0,529. 7 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 0,580. 8 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 0,633. 9 Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda, 0,777. 10 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, 0,823. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Esteban Ocon (FRA), Renault. 12 Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda. 13 Sebastian Vettel (GER), Ferrari. 14 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari. 15 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 17 Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes. 18 Jack Aitken (GBR), Williams-Mercedes. 19 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 20 Pietro Fittipaldi (BRA), Haas-Ferrari. - 20 Fahrer im Qualifying. - Tagesbestzeit: Bottas im dritten Teil.