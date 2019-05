Madrid ist im Ausnahmezustand. Erstmals seit elf Jahren und dem Final zwischen Manchester United und Chelsea in Moskau steigt am Samstagabend in der spanischen Hauptstadt ein rein englischer Champions-League-Final. Liverpool trifft auf Tottenham – und die Madrilenen zittern vor den Hooligans von der Insel. Rund 70'000 Engländer sollen für das Spiel anreisen. Das Wanda Metropolitano, das neue Stadion von Atlético Madrid, in dem der Final steigt, fasst zwar rund 68'000 Zuschauer, doch nur 40'000 Tickets gingen an die Fans.

«Wir sind ohne Tickets angereist, weil wir unser Team unterstützen wollen. Dafür müssen wir nicht ins Stadion kommen», sagt Steve Stodden. Er ist mit seinen Freunden aus Liverpool angereist, um dabei zu sein, wenn sein Team nach den Sternen greift. Nach dem verlorenen Final letztes Jahr in Kiew gegen Real Madrid sind die Liverpool-Anhänger nun umso optimistischer für die Partie gegen den Liga-Rivalen aus London. Zwischen 20 000 und 30 000 Fussballfans wird es ähnlich ergehen wie Stodden und seinen Freunden. Sie werden zwar in der Stadt sein, trinken und feiern, aber keine Chance haben, das Spiel im Stadion zu sehen.

4700 Polizisten im Einsatz

Temperaturen über 30 Grad, Tausende von Engländern in Trinklaune und ein Fussballspiel dieser Bedeutung: Da scheinen Probleme programmiert. Zwar werden die beiden Fanlager getrennt, die Tottenham-Anhänger versammeln sich unweit des Stadtzentrums auf der Plaza Colon, jene von Liverpool knapp anderthalb Kilometer weiter westlich auf der Plaza de Felipe II. Damit es zwischen den zwei Lagern nicht zu wüsten Auseinandersetzungen kommt, sind am Samstag rund 4700 Polizisten im Einsatz. Erstmals kriegen die Sicherheitskräfte auch Unterstützung aus der Luft: Eine Drohne überwacht das Geschehen in Stadionnähe von oben.

4:0 gegen Barcelona: Der FC Liverpool schaffte es mit einer historischen Aufholjagd in den Final der Champions League