André Rufener gelingt es, General Manager Garth Snow dazu zu bringen, Nino Niederreiter noch während der Laufzeit des Einstieg-Pflichtvertrages («Entry Level Contract») nach Minnesota zu transferieren. Und dort ist Nino Niederreiter der Knopf aufgegangen. Ohne diesen Transfer hätte seine NHL-Karriere in New York enden können. Bei einem General Manager einen Transfer (bzw. ein Tauschgeschäft) für einen Klienten anzuregen und dann noch durchzubringen ist so ziemlich die heikelste Sache für einen Agenten. Nur einer mit einem sehr guten Einfühlungsvermögen ist dazu in der Lage.

Rufener der Karrierenretter

Auch Sven Bärtschi war als Erstrunden-Draft in Calgary in die Karriere-Sackgasse und ins Farmteam geraten. Und auch ihm hat André Rufener die NHL-Zukunft gerettet. Es brachte es fertig, einen Transfer von Calgary nach Vancouver zu orchestrieren – eine hochheikle Sache. Denn Calgary gab seinen Erstrunden-Draft an den Lokalrivalen Vancouver ab. In Vancouver hat sich Sven Bärtschi in der NHL etabliert und er verdient nächste Saison 2 Millionen Dollar.

Montréal schien für Sven Andrighettos NHL-Endstation. Zeitweise wurde er ins Farmteam verbannt. Dann trennte er sich von Rich Winter und wechselte zu André Rufener – und «Rufi» hat ihm letzte Saison eine Fortsetzung der NHL-Karriere zu angemessenen Konditionen ermöglicht.