«Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben.» Schnee von gestern? Eben nicht, auch wenn es Februar war, als Uli Hoeness diesen Satz sagte. Diejenigen, die damals anerkennend nickten, hauen den Bayern-Präsidenten jetzt in die Pfanne. Denn wahnsinnig atemberaubend ist es nicht, was der FC Bayern München bis dato an Transfers auf sicher hat.

Antoine Griezmann, Paulo Dybala und vor allem Leroy Sané. Aber es blieb beim Wunsch. Griezmann ging nach Barcelona, Dybala bleibt in Turin und Sané in Manchester. Dabei kann man den Bayern nicht mal Rückständigkeit vorwerfen. Sie sollen sogar bereit gewesen sein, weit mehr als 100 Millionen Euro für Sané aufzuwerfen. Hat trotzdem nicht geklappt.

Der FC Bayern ist die erste Adresse im deutschen Fussball. Rekordmeister. Und die letzten sieben Meistertitel wurden alle auf dem Münchner Marienplatz gefeiert. Aber «Mia san mia» endet nicht an der Landesgrenze. In München streben sie nach mehr. Nach dem europäischen Fussballthron. Aber das wird immer unwahrscheinlicher. Denn der Markt ist internationaler, die zahlungskräftige Konkurrenz ist grösser. Natürlich wollten die Bayern Topshots verpflichten.

Warum? Der FC Bayern findet sich in der Welt der fidelen Superreichen noch nicht zurecht, weil er sich viele Jahre als wertkonservativer Gegenpol positionierte. Die abgefahrenen Deals wie die 100 Millionen für Gareth Bale fanden anderswo statt. Und jetzt, wo die Münchner bereit sind, ins Spiel ohne Grenzen einzusteigen, will keiner mit ihnen spielen. Selbst die Verpflichtung eines Spielers wie Coutinho, für den es in Barcelona eng werden dürfte, scheint unrealistisch. Nicht, weil das Geld fehlt. Sondern weil Coutinho, der in Katalonien zwölf Millionen Euro pro Saison verdienen soll, das Gehaltsgefüge durcheinanderbringen würde.

