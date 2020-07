Meisterschaft der Schweizer Fussballliga wird wie geplant fortgesetzt

(sda) Der FCZ werde mit wenigen Spielern der ersten Mannschaft antreten und das Kader mit Nachwuchskräften komplettieren, heisst es in der Mitteilung.

In der ersten Mannschaft vom FC Zürich haben sich insgesamt zehn Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Zu den positiven Fällen gehören sechs Spieler und Präsident Ancillo Canepa. Am Freitag wurde ein Grossteil der Mannschaft von den kantonalen Behörden in eine zehntägige Quarantäne geschickt. Der Partie vom letzten Samstag gegen den FC Sion wurde verschoben.