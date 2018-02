Was erwarten Sie im Falle eines Nein zur Initiative von der SRG? In welche Richtung muss sie sich bewegen?

Transparenz ist wichtig. Die Zuschauer müssen wissen, wofür das Geld ausgegeben wird, wie teuer einzelne Sendungen sind. Bei einem Nein muss die SRG die Chance nutzen, alle Programminhalte zu überprüfen. Was brauchen wir? Was können und wollen wir uns noch leisten? Ich glaube nicht, dass bei einem Nein alles wie gewohnt weiterläuft.

Allein mir fehlt der Glaube, wenn ich registriere, dass die hohen Kader keinen Plan B in petto haben.

Das ist die Verantwortung der Bosse. Wie sie diese wahrnehmen, will ich nicht beurteilen.

Es gibt Sendungen am Montagmorgen, die richtig gut sind, aber nur 4000 Menschen schauen. Da frage ich mich schon: Braucht es ein 24-Stunden-Programm?

Diese Frage ist durchaus legitim. Als ich beim Fernsehen begonnen habe, wurde beispielsweise nach dem Meistercup-Final der Farbbalken eingeblendet mit der Aufschrift: ‹Danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Wir sind am Sendeschluss›. Aber die grossen Sparbrocken findet man nicht im Morgenprogramm.

Einverstanden. Aber viele kleine Posten zusammen ergeben einen grossen Brocken.

Ja, das ist so. Und natürlich muss man sich in Zeiten, in denen man nicht mehr nur linear fernschaut, fragen, ob man den 24-Stunden-Service bieten muss.

Aus Sicht des Präsidenten des FC St. Gallen: Welche Konsequenzen hätte ein Ja zur No-Billag-Initiative?

Ich finde es enorm wichtig, dass der Fussball auch für jene erhältlich ist, die sich ein Pay-TV-Angebot weder leisten wollen noch leisten können. Ich finde es aber gut, dass das Schweizer Fernsehen kein Fussball-Monopol hat.

Sie sind in St. Gallen beinahe als Messias empfangen worden.

Das kann ich nicht beeinflussen.

Vielleicht schon.

Ich bin nicht mit dem Megafon durch die Stadt gegangen. Aber klar, jedes Lob steigert die Erwartungen.

Sie ernten Vorschusslorbeeren.

Dessen bin ich mir bewusst. Es ist aber keine One-Man-Show, die ich hier abziehe. Wahrscheinlich habe ich eine Gabe entwickelt, wie ich Menschen ansprechen kann.

Sie wissen, welche Knöpfe Sie drücken müssen.

Nein, ich drücke keine Knöpfe. Ich halte mich bei meinen Auftritten nie an ein Manuskript. Ich mache mir Gedanken über den Anfang und überlege, wie ich am Schluss den Kreis schliesse. Alles, was dazwischen ist, passiert spontan.