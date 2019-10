Matthias Glarner hört auf – leiser Abschied eines grossen, klugen Königs

Beni Knecht ist sowohl der Manager von Kilian Wenger als auch von Matthias Glarner. Als er wieder einmal gefragt wird, was ein Sponsoring bei König Kilian Wenger einbringt, sagt er so nebenbei, dass jene, die weniger Geld ausgeben wollen, ja halt etwas mit dem Matthias Glarner machen können. Das sei dann günstiger.

Comeback so wertvoll wie der Königstitel

Er steht nicht im Rampenlicht und er will das auch gar nicht. Dass er schliesslich nicht ganz ein Jahr nach seinem Titelgewinn im Juni 2017 bei einem PR-Fototermin von einer Gondel zwölf Meter in die Tiefe stürzt, ist eine grausame, bittere Ironie des Schicksals. Aber er hat dieses Unglück in der ihm eigenen klugen, zurückhaltenden Art gemeistert und ist noch einmal in die Arena zurückgekehrt.