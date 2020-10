Mario Gavranovic: Er war schon fast vergessen, jetzt geniesst er sein zweites Nati-Leben

Wahrscheinlich erinnert sich Mario Gavranovic noch lange an diesen einen Abend. Zwei Tore in einem Länderspiel gegen Deutschland – es ist mehr als aussergewöhnlich. Doch vielleicht stehen diese Tore auch für mehr. Nämlich für eine bemerkenswerte Verwandlung des Stürmers, die kaum jemand erwartet hätte.

Das hat viel mit der kroatischen Liga zu tun, in der Gavranovic spielt. Seit bald fünf Jahren schon. Und mit beachtlichem Erfolg. Erst von Anfang 2016 bis Ende 2017 für Rijeka (40 Tore in 80 Partien). Seither für Dinamo Zagreb (33 Tore in 95 Spielen). In diesem Sommer nun wäre das Kapitel Kroatien eigentlich zu Ende gewesen. Sein Abschied schien beschlossene Sache, Gavranovic war kurz davor, ein Angebot aus China anzunehmen. Ehe Dinamo Zagreb ihm doch noch einen neuen Vertrag offerierte. Und weil der Verein in der Familie von Gavranovic eine Herzensangelegenheit ist, blieb er noch so gerne. Seine Eltern stammen aus Kroatien, sind seit jeher Fans des Clubs. Der Start in die neue Saison ist geglückt. In sechs Partien hat er bereits wieder fünf Tore erzielt.

Was aber hat zur Verwandlung von Gavranovic im Nationalteam geführt? «Er war schon immer ein Strafraum-Stürmer. Einer, der nur an Tore gedacht hat, am liebsten von sich selbst. Jetzt hat er die Lust am Spielen entdeckt», sagt Esposito.